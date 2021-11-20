РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. Водоканал Подольска завершил работы по газификации встроенной котельной в здании водопроводной насосной станции (ВНС) «Товарная», сообщает пресс-служба предприятия.

В здании ВНС «Товарная» микрорайона Климовск завершилось строительство газопровода низкого давления. Смонтировали пункт редуцирования газа с высокого на низкое давление, завершили монтаж внутреннего газового оборудования. Протяженность газопровода составила 290 м.

В настоящее время проводят пусконаладочные работы и перевод насосной станции и станции обезжелезивания на отопление с использованием газа.

Отказ от использования электроэнергии для отопления сэкономит ежегодно до 1,5 млн рублей.