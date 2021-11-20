РИАМО - 20 ноя. Депутат Московской областной думы Сергей Маликов отметил, что приоритетом своей работы он считает развитие больницы в поселке Нахабино городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба депутата.

Сергей Маликов в рамках рабочего визита встретился с директором ГБУЗ КГБ №2 Еленой Морозовой и заведующей Нахабинской поликлиникой Евгенией Работинской. Они обсудили планы развития медицинской помощи в Нахабине на ближайшие годы.

В Нахабинской поликлинике остро стоит вопрос с пристройкой детского отделения, который не может решиться уже 20 лет. На сегодняшний день прилегающий земельный участок пригоден для строительства, вопрос заключается в актуализации проекта.

«Обязательно будем добиваться финансирования данного проекта, земельный участок есть, и этот вопрос надо дожимать», - отметил Маликов.

В ходе визита парламентарий осмотрел территорию Нахабинской поликлиники, встретился с руководством и персоналом больницы, обсудил с главным врачом и заведующей клиникой вопросы дальнейшего строительства детского отделения, благоустройства территории, возможности постройки внутриквартальной дороги.

Также обсудили возможную помощь от арт-резиденции Московской области «АртНахабино». Художники-резиденты примут активное участие в реализации проекта строительства детского отделения, где появятся их творческие работы, которые будут поднимать настроение маленьким пациентам.

«Я очень внимательно отношусь к сфере здравоохранения, особенно в своем родном Нахабине. <…> Уже 20 лет не может решиться вопрос о пристройке детского отделения. Для всех жителей Нахабина это один из самых острых вопросов, который вошел в предвыборные наказы. Однозначно, мы будем пробивать эту историю и вести совместную работу с правительством Московской области и администрацией городского округа Красногорск», – заключил Маликов.