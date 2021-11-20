РИАМО - 20 ноя. В результате столкновения 3 машин на Кутузовском проспекте в столице, по предварительным данным, погиб один человек, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

«Около 15:00 на Кутузовском проспекте, в районе дома 31 произошло столкновение 3 единиц автотранспорта. В результате ДТП, по предварительным данным, один человек погиб. Один пострадал и передан медикам для оказания помощи», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего ДТП.

Как уточнила пресс-служба столичного Дептранса, на Кутузовском проспекте из-за аварии для проезда в сторону центра города свободны 2 из 6 полос.