РИАМО - 20 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин принес свои соболезнования родным и близким народного артиста России Валерия Гаркалина, который скончался в субботу на 68-м году жизни.

«Ушел из жизни актер большого таланта и обаяния, оставивший яркий след в отечественном театре и кино. В творческой биографии Валерия Борисовича — десятки блистательно сыгранных ролей, снискавших ему всенародную любовь», - говорится в телеграмме Собянина, которая опубликована на официальном сайте столичного градоначальника.

Мэр подчеркнул, что спектакли и фильмы с участием Гаркалина вошли в золотой фонд российского искусства.

Также Собянин отметил педагогический дар Гаркалина, который помог воспитать ярких артистов.

«Светлая память о мастере навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников», - заключил Собянин.

Валерий Гаркалин родился в Москве 11 апреля 1954 года. Он начинал свой творческий путь в театре кукол. Дебют артиста в кино состоялся в 1989 году.

В 2008 году актеру театра и кино, преподавателю ГИТИС Валерию Гаркалину было присвоено звание народного артиста России.

Последние 2 месяца Гаркалин боролся с коронавирусом в больнице в столичной Коммунарке. На фоне болезни у артиста отказали внутренние органы. Церемония прощания с актером пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИС.