РИАМО - 20 ноя. В Москве в подземных тоннелях спрятаны десятки тысяч километров кабелей и трубопроводов, по ним потребителям доставляется электричество, вода, отопление и связь. Сети защищены от непогоды и их удобно ремонтировать, их протяженность составляет порядка 800 км, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Коллекторы надежно защищены современными системами контроля доступа и видеонаблюдения. Они практически недоступны для посторонних лиц и вандалов. Кроме того, даже специалистам для проведения ремонтных работ внутри коллектора или прокладки новых коммуникаций необходимо получать допуск и соответствующие разрешения.

«Нигде больше — ни в России, ни в мире — нет столь разветвленной и протяженной сети коммуникационных коллекторов. Эти подземные сооружения позволяют обеспечить безопасную и безаварийную эксплуатацию проложенных в них инженерных коммуникаций – труб водопровода и теплоснабжения, кабелей электричества и связи», – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что за состоянием подземной сети следят специалисты «Москоллектора», которые круглосуточно следят за тоннелями как дистанционно, проверяя показания всех датчиков и камер видеонаблюдения, так и на месте. Ежедневно специалисты осматривают все наземные сооружения коллекторов, а не реже 2 раз в неделю проводят техосмотр каждого коллектора внутри.

Освещенная Москва

В столице постоянно строятся ЖК, крупные школы и детсады, ведущие медцентры и бизнес-кварталы. Кроме того, Москва входит в пятерку самых освещенных столиц мира. Вечером в городе включают почти миллион ламп.

Каждый год для удобства жителей столицы протягиваются тысячи новых проводов. Коммуникационные сети убирают в коллекторы из соображения удобства, надежности и безопасности, так как воздушные коммуникации портят городской вид, а подземные неудобны в эксплуатации. А для их ремонта приходится перекрывать магистрали и вскрывать дорожное покрытие.

Первый коллектор

Первый коллектор в Москве построили в 1940 году в Бумажном проезде в районе Савеловского вокзала, а массовое строительство началось только спустя 10 лет.

За последние 10 лет в столице проложили более 44 км современных кабельных коллекторов. Рабочие роют котлован, сооружают коллектор, а затем засыпают объект землей. Но прежде специалисты учитывают плотность застройки, наличие транспортных магистралей и водоемов, а также пересечение с линиями метрополитена.

Строительство под водой

Среди коммуникационных коллекторов столицы есть и особенные объекты. Так, часть коллектора «Пресня» — 200 из 700 м — проходит под руслом Москвы-реки, тоннель заложен на глубине до 19 м. Это первый объект, который АО «Москоллектор» строило под руслом реки при помощи тоннелепроходческого комплекса диаметром 3,2 м. Для безопасности сетей участок, который находится под водой, обшили монолитной железобетонной рубашкой толщиной 20 см.

За последние 10 лет реконструировали более 240 км коллекторов. Самыми сложными в работе были «Лужники», «Шоссейный» и «Красносельский».

До 2025 года планируется модернизировать еще более 108 км коллекторов. Специалисты улучшат системы безопасности, охранной и пожарной сигнализации и систему диспетчерского управления.