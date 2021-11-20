РИАМО - 20 ноя. Одинцовская городская прокуратура организовала проверку по факту гибели двоих рабочих в результате обвала грунта, сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

Вечером 19 ноября в районе деревни Солослово Одинцовского округа обнаружили тела двоих рабочих. Их засыпало грунтом, который обвалился во время укладки труб водоснабжения в траншею.

Прокуроры проверят соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности во время строительно-монтажных работ.

После проверки будет принято решение о необходимости мер прокурорского реагирования.