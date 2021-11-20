РИАМО - 20 ноя. Доследственную проверку проводят в Одинцовском округе по факту гибели двух рабочих в результате обвала грунта в котловане, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным СК, инцидент произошел 19 ноября при производстве строительно-монтажных работ.

Рабочие занимались укреплением грунта котлована для дальнейшей проводки коммуникаций. Во время работ грунт обрушился. Мужчины получили травмы, от которых скончались на месте.

Следователи проводят проверочные мероприятия для установления причин и обстоятельств произошедшего. Изъята документация на осуществление строительных работ, также будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.