РИАМО - 20 ноя. Абоненты оператора «Мегафон» снова могут пополнять парковочный счет через СМС и мобильное приложение «Парковки Москвы», данный сервис работает стабильно, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее по техническим причинам у абонентов «Мегафона» наблюдались временные ограничения при пополнении парковочного счета через СМС или со счета телефона в мобильном приложении «Парковки Москвы». Сбой произошел в системе оператора.

Во время сбоя при достаточном балансе клиенты «Мегафона» могли оплатить парковку любым удобным способом. Остальные операторы и сервисы работали в полном объеме.