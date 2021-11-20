РИАМО - 20 ноя. В Москве началась надвижка металлоконструкций пролетных строений эстакады прямого хода Юго-Восточной хорды в месте ее пересечения с Волгоградским проспектом. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Для выполнения надвижки возведено три стапели (платформа для строительства - ред.), на двух из них уже приступили к работам. В рамках операции предстоит смонтировать порядка 27 тыс. т металлоконструкций», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что развязка строится в рамках проекта по созданию улично-дорожной сети на участке хорды от Грайвороновской улицы до Шоссейной улицы. В целом запланировано строительство и реконструкция более 10 км дорог, в их число вошли 5 эстакад.

Инженеры «Моспроекта-3» заложили в проект технологические решения, которые позволили интегрировать искусственные сооружения в плотную городскую застройку, а также снизить влияние строительных работ на движение по загруженному Волгоградскому проспекту.

«Пролетные строения непосредственно над Волгоградским проспектом запроектированы из сталежелезобетонных конструкций. Это позволяет собрать их рядом и надвинуть в проектное положение с применением минимального количества временных опор», - сказала гендиректор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Она добавила, что диаметры свай для строительства развязки подбирались индивидуально, чтобы уменьшить их общее количество и сделать фундамент более компактным. Благодаря этому удалось «вписать» объект в плотно застроенный столичный ландшафт.

«В районе пересечения с Волгоградским проспектом ЮВХ дважды пересекает железнодорожные пути, тоннели строящегося Большого кольца и открытый участок Таганско-Краснопресненской линии», – пояснила Меркулова.

Юго-Восточная хорда станет частью хордовой системы дорог в Москве. Система должна разгрузить вылетные магистрали благодаря созданию дополнительных поперечных связей между ними. Хорда протянется на 28 км и соединит 22 района с населением около 2,5 млн человек.