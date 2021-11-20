РИАМО - 20 ноя. Российский актер театра и кино Дмитрий Никулин поделился воспоминаниями о народном артисте РФ Валерии Гаркалине, который скончался в субботу на 68-м году жизни после долгой борьбы с коронавирусом, передает Федеральное агентство новостей.

На фоне коронавирусной инфекции у Гаркалина начали отказывать органы. Причиной смерти артиста стала полиорганная недостаточность. Медики больницы в столичной Коммунарке боролись за жизнь актера почти 2 месяца. Также у Гаркалина были проблемы с сердцем из-за сложных отношений с алкоголем.

По словам Никулина, Гаркалин был хорошим актером и всем всегда поднимал настроение. Два артиста вместе играли в сериале «Гуманоиды в Королеве».

«Он был одним из моих педагогов, так как у меня образование техническое. В жизни я просто наблюдал за ним и учился всему, что он делал. Мы довольно долгое время сотрудничали с ним, и я, как губка, все впитывал. Он был очень профессиональным актером, душевным и добрым человеком. Он мог прямо перед выходом в кадр рассказать что-то, и мы, еле сдерживая смех, выходили на сцену», — сказал Никулин.

По его словам, несмотря на все жизненные трудности, Гаркалин оставался очень жизнерадостным человеком.

«У него была очень активная жизненная позиция, если бы ее не было, то с его бедами и горем он бы намного меньше прожил. На проекте в Прибалтике (в литовском городе Клайпеда в 2008 году - ред.) он перенес клиническую смерть, но после нее еще сколько жил и продолжал работать. Я искренне соболезную родным и близким», - заключил Никулин.

Свой творческий путь Валерий Гаркалин начинал в кукольном театре. Россияне полюбили его как Кроликова, Шниперсона, Алмазова и Кроликоу из фильма «Ширли-мырли». В этом культовом кино актер сыграл сразу четырех персонажей.