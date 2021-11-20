РИАМО - 20 ноя. На территории Подмосковья и Москвы «желтый» уровень погодной опасности будет действовать до 11:00 22 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Из-за мокрого снега и ветра с порывами до 15-20 м/с данный уровень опасности погоды будет действовать в Москве до 00:00 21 ноября, из-за налипания мокрого снега - до 11:00 22 ноября. В Подмосковье «желтый» уровень из-за порывистого ветра объявлен до 00:00 21 ноября, из-за мокрого снега и дождя – до 07:00 21 ноября, из-за налипания мокрого снега и гололедицы – до 11:00 22 ноября.

Такой же уровень погодной опасности будет действовать во всех областях Центрального федерального округа.

В регионе в субботу будет облачно. Пройдет мокрый снег с дождем, местами гололедица. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/c. Температура не превысит плюс 3 градусов.

В ночь на 21 ноября прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами ожидаются налипание мокрого снега, гололедица. Ветер порывистый - 12-17 м/c. Температура будет от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем она повысится до 0 – плюс 2 градуса, порывистый ветер и осадки с гололедицей сохранятся.

22 ноября прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами ожидается небольшой снег, гололедица (местами сильная). Сохраняться порывы ветра до 15 м/с. Ночью и днем температура будет минус 2 – 0 градусов.