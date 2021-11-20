РИАМО - 20 ноя. В Московском регионе давление начало подниматься после рекордного падения. Оно вернется в норму только предстоящей ночью, сообщается на сайте «Метеовести».

Барометры в первой половине дня субботы на станции ВДНХ опустились ниже отметки в 721 мм рт. ст. Этот показатель давления стал рекордно низким в городе для 20 ноября.

Также давление резко повысится до нормальных значений. В норму оно придет уже предстоящей ночью.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИАМО, что перепады давления могут оказать воздействие на метеозависимых и пожилых жителей. Им следует следить за своим самочувствием. А также принимать лекарства, назначенные врачом, если это необходимо.