РИАМО - 20 ноя. Жирные мясные и молочные продукты, а также полуфабрикаты и колбасы повышают риск возникновения депрессии, сообщил врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев.

«Холестерин, который содержится в продуктах, богатых животными жирами, повышает риск депрессии на 40%. Это выяснили ученые, которые провели анализ», - сообщил Жиляев в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что также красное мясо очень долго переваривается. Энергия, которая идет на переваривание данной пищи, могла бы пойти на восстановление организма человека, в том числе и нервной системы.

Доктор отметил, что к депрессии также может привести злоупотребление сладостями, кофе, а также не стоит есть много хлеба из муки высшего сорта, белого риса, манки и выпечки, перечислил врач.

По его словам в рацион лучше включить хлеб из обдирной муки, белый рис заменить на бурый или дикий, а выпечку свести к минимуму.

«Люди, которые больше привержены к средиземноморскому стилю питания, у них риск депрессии снижен на 33%», - отметил диетолог.

Он пояснил, что в основе такого стиля питания: рыба и морепродукты, овощи, зелень, фрукты, орехи, растительные масла.