РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. Команда из Подольска приняла участие в чемпионате России по ходьбе Лиги здоровья нации при поддержке министерства спорта РФ и в номинации «Пенсионеры» заняла четвертое место в зачетном этапе и вошла в топ-5 лидеров страны, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им.В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Участники акции «Активное долголетие Подольск» принимали участие в марафоне на протяжении 2 месяцев, он состоял из двух этапов. Соревнования проводились в номинациях «Муниципалитеты», «Организации», «Студенты», «Группы ЗОЖ» и «Пенсионеры». Всего приняло участие 2300 команд. От Подольска единственная команда состязалась в номинации «Пенсионеры».

В течении зачетного месяца команда совершила 15 миллионов шагов или прошла 9 300 километров. Это соответствует расстоянию от Москвы до Владивостока. В марафоне принимали участие семейные пары Высоцких, Михайловых и Васильевых. Самому возрастному члену команды Тамаре Дмитриевой исполнилось 83 года.

Каждый член команды проявил удивительную силу воли и оптимизм, а капитан команды Анна Высоцкая показала высокий уровень организаторских способностей.

Члены команды ежедневно делали до 25 тысяч шагов и проходили 18-20 километров не ради материального вознаграждения, а ради самоутверждения и поднятия престижа округа. Поэтому команда стала одним из лидеров в России.