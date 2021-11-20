РИАМО - 20 ноя. Советский, российский актер театра, кино и ТВ Георгий Шахет умер на 76-м году жизни из-за тяжелого заболевания, печальное известие пришло из Союза кинематографистов РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российскому зрителю он больше известен, как пан Марек из ТВ-сериала «Кабачок 13 стульев».

Шахет родился 21 декабря 1945 года. Его отец был популярным артистом и трудился в МХАТе. Сын пошел по его стопам и отучился на актера в театральном училище имени Щукина. Сразу начал сниматься в кино, сыграл Серого в фильме «Стоянка — три часа».

Среди наиболее известных работ Шахета - пан Марек в «Кабачке «13 стульев», «Хождение по мукам», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Капабланка», «Диверсант. Конец войны», «Звоните ДиКаприо!».