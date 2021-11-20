РИАМО - 20 ноя. Гражданская панихида по народному артисту России Валерию Гаркалину состоится 23 ноября, сообщили РИАМО в пресс-службе ГИТИС.

Валерий Гаркалин скончался в субботу на 68-м году жизни. Артист боролся с коронавирусной инфекцией и сепсисом. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.

«Церемония прощания с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным пройдет в учебном театре ГИТИС. Гражданская панихида пройдет во вторник, 23 ноября, в 11:00», - отметили в пресс-службе.

Самыми известными работами Валерия Гаркалина стали роли в фильмах «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Ландыш серебристый». Также он был руководителем мастерской в ГИТИС.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИАМО, что столичные депутаты могут рассмотреть вопрос об установке памятной доски на доме, в котором жил артист.