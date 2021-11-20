РИАМО - 20 ноя. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Патриарх Московский и всея Руси Кирилл награждается орденом Андрея Первозванного, сообщает Федеральное агентство новостей.

Патриарх получил награду за вклад в сохранение и развитие культурных традиций. Церемония вручения ордена апостола Андрея Первозванного состоялась в Екатерининском зале московского Кремля. Этот орден является высшей госнаградой страны.

Патриарху в субботу исполнилось 75 лет. Он родился в Ленинграде в семье священника. Тайным голосованием после смерти Алексия II он был избран Местоблюстителем патриаршего престола. Потом Кирилла избрали и Патриархом русской православной церкви.

Он имеет множество наград, среди которых орден преподобного Сергия Радонежского I и II степени, орден святого апостола Андрея Первозванного с алмазной звездой, серебряная медаль «Святого Апостола Петра» и другие.