РИАМО - 20 ноя. В ночь на субботу в Подмосковье и столице прошел снегопад. Пользователи соцсетей поделились снимками и видео крупных хлопьев снега, падавших с неба, а также побелевшими от снега улицами городов.

«Атака белых мух!!!» - написал пользователь Валерий Ларин в Instagram-аккаунте под видео, снятом в Московской области.

Алексей Сысоев, разместивший фото снегопада в Электростали в Instagram, назвал свои снимки «утренними заснежовками».

«Не снегопад, а снегопадище», - подчеркнул пользователь @ZlobnayaBat в Twitter.

Пользователь @veta.kos под своими снимками заснеженной Москвы в Instagram отметила, что уже пора покупать зимнюю пижаму или даже ставить елку.

Всего в регионе за прошлую ночь выпало 15,5% от ноябрьской нормы осадков. Дождь со снегом также продолжает идти местами днем в субботу.