РИАМО - 20 ноя. На 11 часов утра в столице рекордный минимум атмосферного давления составил 721 мм рт. ст., сейчас атмосферное давление повышается, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Минимум наблюдался в 11 часов. После атмосферное давление начало повышаться. <...> Прежний рекорд был 722 мм рт. ст., он наблюдался в 2008 году», - рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что давление начнет повышаться быстро. Это связано с тем, что циклон довольно стремительно покидает столичный регион. Давление уже выросло на 0,6 мм рт. ст., эта тенденция сохранится. Еще в городе будет усиливаться ветер и пройдет снег.

Такие перепады давления не пройдут бесследно для метеозависимых и пожилых людей. В это время им рекомендуется следить за своим самочувствием и принимать лекарства, назначенные врачом.