РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. Фото собаки Буси из подольского центра реабилитации животных «Юна» разместили на новой транспортной карте «Тройка», которая появилась в кассах Московского метрополитена, сообщает центр «Юна».

Карту выпустили в честь создания в Москве площадок для собак нового типа. В ряде районов столицы в сентябре этого года открылись 4 площадки нового типа для выгула собак.

Пес Буся стал пионером первого столичного парка для собак от @moy_raion, который построили в рамках проекта «Питомцы в Москве». Подопечный оценил площадку, которая ему очень понравилась. Он пришел в такой восторг, что организаторы решили разместить фото довольного хвостика на новой карте «Тройка». Приобрести новую «Тройку» можно в кассах Кольцевой линии метрополитена и на станциях. Карта вышла ограниченным тиражом в 10 тыс. экземпляров.

Бусе 6 лет, с 2020 года он живет в Центре «Юна». Ушастик полон энергии, любит гулять и играть. Главная мечта пса - найти уютный дом. Желающие стать хозяином звездной собаки могут позвонить по телефону: 8(965)329-23-51. А еще Буся является участником проекта «Хвосты и лапки» от @mostransport и настоящей знаменитостью.