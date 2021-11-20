РИАМО - 20 ноя. В субботу в центре и на юге столицы запустили новую маршрутную сеть «Магистраль», из-за этого изменилось около 200 маршрутов. Также для пассажиров время в пути сократится на 30-40%, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Теперь на юге и в центре Москвы будет работать 38 быстрых маршрутов, они будут проходить по основным магистралям районов: Каширскому шоссе, Липецкой улице, улице Подольских Курсантов, Балаклавскому и Нахимовскому проспектам. Также заранее будут учитываться изменения для поездок к будущим станциям Большой кольцевой линии метрополитена.

Все маршруты можно увидеть в приложении «Московский транспорт», на Едином транспортном портале и «Яндекс. Картах».

«Мэр Москвы поставил задачу сделать наземный транспорт еще удобнее, еще быстрее и предсказуемее, чтобы им пользовалось как можно больше пассажиров. Поэтому мы пересмотрели маршруты в этих округах. За счет выпрямления и изменения маршрутов, перенастройки светофоров и запуска выделенных полос наземный транспорт поедет быстрее», — отметил заммэра столицы – глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что с вводом данных изменений почти вдвое вырастет число людей, которые будут проживать в шаговой доступности от магистральных маршрутов столицы.