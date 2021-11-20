РИАМО - 20 ноя. Объемы и темпы возведения жилой недвижимости по программе реновации жилфонда в Москве в ближайшие годы будут расти, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

«В течение 5 лет мы планируем возвести примерно 5,5 млн кв. м нового жилья. Это более тысячи современных и удобных домов, которые смогут принять новоселов», - отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что программа реновации в мегаполисе касается не только возведения нового жилья, но еще и формирует качественно новую городскую среду, которая будет более комфортной и приспособленной к нуждам москвичей.

«Программа реновации предлагает иное – более высокое качество жизни», - подчеркнул вице-мэр.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром города Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она затронет интересы порядка 1 млн жителей столицы. Для реализации программы в мегаполисе были подобраны 533 стартовые площадки.

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