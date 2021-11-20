РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. В музее «Подолье» на выставке крестьянского костюма Подольского уезда в Подольске в субботу прочтут лекцию о русском костюме, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник музея.

В субботу в Доме Морозовых открылась выставка крестьянского костюма Подольского уезда «Мода и крестьянский костюм». Программа посвящена 240-летию Подольска и Подольского уезда.

В музее можно посмотреть выставку крестьянских костюмов Подольского района села Спас-Купля в экспозиционно-выставочном зале «Подол сквозь века». С 13:00 до 13:30 пройдет дефиле «Подольск купеческий» из коллекции фолк-арт проекта Елены Матейко «Мода от народа».

С 15:00 до 17:00 все желающие смогут послушать лекцию о русском костюме и моде «Модный переворот». Ее прочтет член Международной ассоциации искусствоведов и художественных критиков (AIS), ведущий постоянной рубрики об истории костюма программы «Правила жизни телеканала «Культура» искусствовед, этнокультуролог, педагог, исследователь традиционного костюма Андрей Боровский.

МУК «Музей «Подолье» находится по адресу: Проспект Ленина, 55.