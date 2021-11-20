РИАМО - 20 ноя. Новость о смерти народного артиста РФ Валерия Гаркалина, который в последнее время боролся с коронавирусом, потрясла россиян. Коллеги и обычные зрители публикуют в соцсетях свои соболезнования и делятся воспоминаниями об артисте.

«Гаркалин всегда поражал своей харизмой. Очень жаль, что нас покидают такие люди. Светлая память», - написал в Twitter пользователь Paul Kotegov.

Пользователь @crazyshko сокрушается, что любимый актер так и не смог побороть коронавирусную инфекцию. Об этом же написал @Goncharov_k.

«Валерий Гаркалин все-таки проиграл коронавирусу. Очень жаль, самый недооцененный актер поколения, некоронованный король жанра, а «Ширли-мырли» - лучший постсоветский фильм. Я грущу», - отметил @Goncharov_k.

Также некоторые пользователи только после смерти Гаркалина узнали, что он был актером кукольного театра. Зрители будут помнить артиста за его талант и человеческие качества.

«Прощай, Актер. Они уходят, но они остаются. На экранах и в наших сердцах», - написал hellenin в Instagram.

Известный артист и шоумен Александр Олешко рассказал в Instagram, что Валерий Гаркалин был уникальным актером и наставником.

«Он мог научить за несколько репетиций тому, чему учат годами в театральном вузе. Имел честь и счастье играть с Гаркалиным в спектаклях «Ревизор» и «Укрощение строптивой» в Театре сатиры. Я плакал от смеха и прыгал от восторга прямо на сцене, прячась за партнеров. Гаркалин по-своему и, я считаю, что гениально, играл Хлестакова. Щедрый на похвалу, доброе слово, поддержку!» - написал Олешко.

Артист и телеведущий Вячеслав Манучаров признался, что ему будет не хватать друга, учителя и партнера по сцене Валерия Гаркалина.

«Вы были и останетесь навсегда великим артистом и большим учителем - одним на всю страну, редким и абсолютно добрым божьим человеком. Ваши фильмы и спектакли останутся с нами навсегда. А мы, ваши ученики, пронесем их и ваше учение сквозь всю жизнь и передадим из уст в уста своим ученикам, и так вы будете жить вечно!» - отметил Манучаров в Instagram.

Валерий Гаркалин скончался в субботу в возрасте 67 лет. Ранее у артиста выявили коронавирус. Гаркалин запомнился зрителям по ролям в фильмах «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Ландыш серебристый». Также он был руководителем мастерской в ГИТИС.