РИАМО - 20 ноя. Возгорание случилось в квартире на Ленинском проспекте Москвы, в результате ЧП погиб один человек, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Утром в субботу в столичную службу 112 поступило сообщение о возгорании в квартире в жилом доме по адресу: Ленинский проспект, д. 3. Квартира загорелась по всей площади на 6 этаже 15-этажного дома. Помещение было сильно захламлено. Площадь пожара составляла 65 кв. м.

По прибытии на место ЧП пожарные эвакуировали жильцов дома из соседних квартир и из квартир на этажах выше. В 05:43 огонь полностью потушили. С помощью автолестницы пожарные спасли одного взрослого и одного ребенка.

После ликвидации пожара в здании провели тактическую вентиляцию.