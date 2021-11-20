РИАМО - 20 ноя. Специалисты проведут внешние и внутренние ремонтные работы в доме 1900 года постройки, расположенном в Большом Харитоньевском переулке в столице, а также заменят инженерные коммуникации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта четырехэтажного дома, построенного в 1900 году по индивидуальному плану. Здание является исторически ценным градоформирующим объектом», - уточнил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Внутри здания специалисты отремонтируют лестницы, поручни и подоконники. Рабочие окрасят потолки, стены, а также обновят напольное покрытие. Почтовые ящики и номера этажей заменят на новые.

Также специалисты частично заменят систему водоотведения и электропроводку в здании. После пройдет восстановительный ремонт.