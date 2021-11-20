РИАМО - 20 ноя. Подмосковные медики вылечили от Covid-19 еще 1 937 пациентов, всего в регионе болезнь победили 502 053 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Московской области подтвердили 1885 случаев заболевания, умер 61 Covid-пациент. За все время пандемии в регионе зафиксировали 570 501 случай инфекции, скончались 9 869 человек.

С 16 ноября в МФЦ региона начали выдавать сертификаты с QR-кодом о прохождении вакцинации или перенесенном Covid-19. За три дня их получили 8,5 тыс. человек.

Ранее российский Минздрав выпустил методички с обновленными рекомендациями по лечению Covid‑19. В них появилось больше информации про отечественную вакцину «Спутник Лайт».

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