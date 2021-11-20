РИАМО - 20 ноя. Депутаты Московской городской думы могут рассмотреть вопрос об установке памятной доски на доме, в котором жил народный артист России Валерий Гаркалин, сообщил РИАМО председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Валерий Гаркалин скончался в субботу в возрасте 67 лет. Ранее у артиста диагностировали коронавирусную инфекцию, он лежал в реанимации. В октябре у актера начался сепсис, его состояние оценивали как крайне тяжелое.
Самыми известными работами Валерия Гаркалина в кино стали роли в фильмах «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Ландыш серебристый». В 2002 году он стал профессором и руководителем мастерской эстрадного искусства в ГИТИС.
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