РИАМО - 20 ноя. Депутаты Московской городской думы могут рассмотреть вопрос об установке памятной доски на доме, в котором жил народный артист России Валерий Гаркалин, сообщил РИАМО председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Валерий Гаркалин скончался в субботу в возрасте 67 лет. Ранее у артиста диагностировали коронавирусную инфекцию, он лежал в реанимации. В октябре у актера начался сепсис, его состояние оценивали как крайне тяжелое.

«Прекрасный актер и человек, разносторонний актер, игравший в театре, в фильмах, за которые его полюбили зрители и будут продолжать любить, смотря эти фильмы. Конечно, этот человек достоин памяти. Я уверен, и театр и жители дома, где он жил, и общество поддержат идею увековечить его память», — сказал Герасимов.

Самыми известными работами Валерия Гаркалина в кино стали роли в фильмах «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Ландыш серебристый». В 2002 году он стал профессором и руководителем мастерской эстрадного искусства в ГИТИС.