РИАМО - 20 ноя. За минувшие сутки в Подмосковье подтвердилось 1885 случаев коронавируса, общее число выявленных случаев заболевания в регионе составляет 570 501, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стабилизировалась ситуация с загруженностью ковидных коек с аппаратами ИВЛ.

Чтобы максимально защититься от коронавируса, следует сделать прививку. Жителям Подмосковья старше 60 лет разошлют по почте письма с разъяснением, почему так важно пройти вакцинацию.

Коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции в Московской области составляет 69,6%.

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