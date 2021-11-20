РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. В микрорайоне Кузнечики Подольска ликвидировали возгорание транспортного средства, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 09:14 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: улица Генерала Варенникова, микрорайон Кузнечики.

Последствия пожара были ликвидированы уже в 9:28. Никто не пострадал.

К тушению пожара были привлечены 2 единицы техники и 7 человек.