РИАМО - 20 ноя. У абонентов «Мегафона» могут наблюдаться сложности при пополнении парковочного счета через СМС и мобильное приложение «Парковки Москвы», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

При достаточном балансе оплатить парковку можно будет любым удобным способом.

О восстановлении возможности пополнения парковочного счета у абонентов «Мегафона» будет сообщено дополнительно.

По всем вопросам о платных парковках в мегаполисе можно обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: 3210 (с мобильного) или 8 (495) 539-54-54.