РИАМО - 20 ноя. В столице благодаря «Марафону идей» появились порядка 400 новых пешеходных переходов, разметок, светофоров и выделенных полос, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

За все время работы проекта «Марафон идей» москвичи отправили 4 тыс. предложений по улучшению города и транспорта. Почти 400 из них уже реализованы, а многие предложения все еще остаются в работе.

Например, профильная служба оборудовала регулируемый пешеходный переход и тротуар на выезде на Русаковскую эстакаду с улицей Гаврикова, регулируемый пешеходный переход на улице Нежинская, д. 25. Была сделана вафельная разметка на пересечении Яузского бульвара с улицей Воронцово поле и на пересечении Банного и Больничного переулков. В районе д. 23 на Олимпийском проспекте и около д. 35 на улице Нижней Красносельской сделаны переходы с островками безопасности.

Кроме того, появилась выделенная полоса для общественного транспорта на улице Сущевский Вал, в районе д. 13/1. Пешеходные переходы теперь есть на улице Тимура Фрунзе, д. 3 и на Ракетном бульваре, д. 10.

«Для меня лично и для города это важные проекты. Столичные марафоны идей можно назвать своего рода уникальными — в России такого опыта нет. Никто кроме самих жителей не знает лучше, на какой улице не хватает пешеходного перехода, где нет тротуара, или мало парковочных мест. Это отличный формат взаимодействия с жителями», — сказал заммэра Москвы – руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Он также поблагодарил горожан, помогающих делать столицу удобнее и безопаснее.