РИАМО - 20 ноя. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 6487 пациентов, всего в городе болезнь победили 1 722 920 человек, сообщает московский оперштаб.

За сутки в городские больницы доставили 974 человека с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ находятся 679 Covid-пациентов.

За прошедшие сутки в Москве выявили 3239 новых случаев заражения, скончались 93 человека. С начала пандемии зафиксировано 1 915 195 случаев заболевания, умерли 33 255 пациентов.

Ранее власти города напомнили москвичам о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических мер в общественных местах в условиях пандемии.

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