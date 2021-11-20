РИАМО - 20 ноя. За минувшие сутки в столице скончались 93 пациента с коронавирусом, жертвами пандемии в мегаполисе стали уже 33 255 человек, сообщает оперштаб Москвы.

В городе за сутки зафиксировали 3239 новых случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 1 915 195 случаев заболевания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что количество новых случаев заражения коронавирусом уменьшилось в 2 раза благодаря введению нерабочего периода с 28 октября по 7 ноября. Заболеваемость продолжает снижаться.

В столице каждый день в больницы доставляют 25-30 детей с коронавирусом. При этом при заражении дельта-штаммом коронавируса дети болеют гораздо серьезнее.

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