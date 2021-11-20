РИАМО - 20 ноя. В России за прошедшие сутки скончались 1254 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, всего за время пандемии умерли 262 843 пациента, сообщает оперштаб.

19 ноября оперштаб также сообщал о смерти 1254 пациентов с подтвержденным коронавирусом за сутки. Это антирекорд за всю пандемию.

С начала пандемии в России выявили 9 294 188 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 37 120 случаев подтвердилось за прошедшие сутки. Антилидеры по суточному приросту количества заболевших - Москва и Санкт-Петербург.

Победить болезнь в стране смогли 7 992 426 человек, в том числе за минувшие сутки выздоровели 36 172 пациента.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. Сделать прививку можно бесплатно.

Специалисты Центра имени Гамалеи не выявили ни одного случая смерти от вакцинации препаратом «Спутник V». Их данные подтверждают исследования независимых экспертов Аргентины.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже зарегистрирована в 70 странах мира.

Федеральный Минздрав ранее обновил методические рекомендации по диагностике и лечению коронавирусной инфекции на основании накопленных научных и клинических данных. Они касаются процедуры насыщения организма больного кислородом и других вопросов.

Национальный лидер Владимир Путин ранее подчеркивал, что тестирование на Covid-19 необходимо проводить быстрее.

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