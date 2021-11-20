РИАМО - 20 ноя. За минувшие сутки в России выявили 37 120 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в стране зафиксировали 9 294 188 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

В прошедшие сутки прирост числа заболевших отмечен в 85 российских регионах. При этом 6,5% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Так, наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве (3239), Санкт-Петербурге (2637), Московской области (1885), Самарской области (1762), Краснодарском крае (997) и Крыму (886).

За минувшие сутки в России полностью выздоровели 36 172 Covid-пациента. С начала пандемии победили болезнь 7 992 426 человек.

В ноябре в Госдуму внесли проекты законов, которые регламентируют использование QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенную инфекцию, в общественных местах и на транспорте. Данные правила могут ввести в стране с 1 февраля.

Уровень коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в РФ составляет 50,2%. Всего в стране полностью вакцинировались 58 713 240 человек.

Врачи напоминают россиянам, что прививка поможет не заразиться коронавирусом или перенести заболевание в легкой форме. По статистике, из 100 человек, прошедших вакцинацию от коронавируса, лишь один попадает на больничную койку.

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