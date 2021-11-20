РИАМО - 20 ноя. В Москве за прошедшие сутки подтвердили 3239 случаев коронавируса, всего в городе выявили 1 915 195 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе проводится кампания во вакцинации населения от коронавируса. Еженедельно на прививку записываются порядка 150 тыс. человек.

Коллективный иммунитет к Covid-19 в городе составляет 67,1%. В Москве полностью вакцинировались от инфекции 5 538 247 человек.

Также медики рекомендуют ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через 6 месяцев после введения первого компонента вакцины.

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