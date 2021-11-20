РИАМО - 20 ноя. В ночь на субботу в Подмосковье и Москве прошел снегопад, регион накрыло снежным покровом, передают корреспонденты РИАМО.

Минувшей ночью в Московском регионе выпало 15,5% от месячной нормы осадков.

Это утро принесло автомобилистам Раменского округа ряд хлопот. Мокрый снег покрыл авто и дороги. На трассах он уже подтаял, образовав лужи.

В Хотькове Сергиево-Посадского округа продолжает идти небольшой снег. Деревья и газоны стали белыми. На дорогах и тротуарах снег сразу тает, образовывая лужи.

В столичном районе Митино снегопад прошел ночью. Машины, крыши домов и деревья покрылись снегом.

Синоптики прогнозируют, что в течение всего дня дождь будет сменяться снегопадом. Ожидается, что мокрая фаза осадков сменится к вечеру. В это время может пойти более сухой снег.