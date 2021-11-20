РИАМО - 20 ноя. Три машины столкнулись в столичном районе Южное Бутово, пострадавших нет, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Утром в субботу в районе улицы Южнобутовской, д. 52 произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель каршеринговой машины Nissan Qashgai врезался в Citroen Jumper, припаркованный у бордюра. От удара второй автомобиль толкнул стоящий перед ним ВАЗ-2104. Водитель Nissan с места ДТП скрылся.

«Мы огородили место ДТП, отсоединили АКБ, убедились в отсутствии пострадавших в машинах», - сказал старший дежурной смены, спасатель Московского авиацентра Сергей Михайлов.

Информацию о произошедшей аварии передали специалистам ЦОДД.