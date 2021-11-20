РИАМО - 20 ноя. Уникальная выставка «Французский вкус князей Юсуповых» открылась в музее «Новый Иерусалим» в Истре, в экспозиции представлено крупнейшее частное собрание XVIII века – первой трети XIX века, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Коллекция принадлежала дипломату, директору Эрмитажа и Оружейной палаты князю Николаю Юсупову (1750-1831 года) и его потомкам. Постоянно эти картины хранятся в интерьерах музея-усадьбы «Архангельское».

«В течение 3-х столетий усадьбой владели князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы, которые собрали коллекцию западноевропейской живописи и графики. Она является одной из наиболее значительных в России и за рубежом», - рассказала на открытии министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она подчеркнула, что впервые 37 работ из Юсуповской коллекции покинули родные стены «Архангельского», чтобы быть представленными в стенах музея «Новый Иерусалим». Это работы ведущих мастеров французской школы – Франсуа Буше, Юбер Робер, Клод Жозеф Верне, Элизабет Виже-Лебрен, Маргерит Жерар.

«Мы увидим и единственное в России произведение Жана Тасселя. Я рада, что интерьеры «Нового Иерусалима» позволят по-новому оценить полотна из исторической экспозиции дворца в «Архангельском», мы обязательно увидим в них новые смыслы и новые грани вкуса князей Юсуповых», - добавила министр.

Выставка состоит из нескольких разделов: пейзажи, картины с эротическими сюжетами, исторические сцены и события повседневной жизни, а также портретная галерея.

«В музее «Новый Иерусалим» для экспонирования созданы прекрасные условия. Большая удача, что в ближайшие полгода в Истре зрители смогут увидеть самую важную часть юсуповской коллекции – французскую живопись XVIII-XIX веков», - отметила кандидат искусствоведения, куратор выставки «Французский вкус князей Юсуповых» Елена Шарнова.

По ее словам, в «Архангельском» все картины, а они подчас довольно внушительных форматов, воспринимаются как часть интерьеров. А в музее «Новый Иерусалим» к произведениям можно приблизиться, они прекрасно освещены и поэтому воспринимаются по-новому.

Выставка продлится до 28 августа 2022 года, для посетителей подготовили печатный путеводитель, аудиогид и памятные сувениры.