РИАМО - 20 ноя. Скончался народный артист России Валерий Гаркалин, он лежал в больнице с коронавирусом, сообщает РЕН ТВ.

Актеру было 67 лет. Ранее у него диагностировали Covid-19, его госпитализировали, а потом перевели в реанимацию. Также в октябре у артиста начался сепсис. Медики оценивали его состояние, как крайне тяжелое.

Валерий Гаркалин – известный актер театра и кино. С 2002 года он является профессором и руководителем мастерской эстрадного искусства в театре ГИТИС.

Зрители знают актера по ролям в известных фильмах «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Ландыш серебристый» и многих других.

Также за последние несколько лет Гаркалин несколько раз попадал в больницы. У него были проблемы с сердцем, усугублявшиеся проблемами с алкоголем.

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