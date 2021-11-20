РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. Подольские юнармейцы в честь 80-летия подвига Героев Панфиловцев возложили цветы к мемориалу в Дубосеково, сообщает местное отделение всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Юнармейцы посетили масштабный мемориальный комплекс «Героям панфиловцам» в Дубосеково. Там отделением Почетного караула торжественно возложило корзины цветов к подножию монумента.

Также юные патриоты посетили интерактивный мультимедийный музей «Бункер» и музей «Героев Панфиловцев» в деревне Нелидово.



80 лет назад при обороне Москвы от немецко-фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около 20 немецких танков и остановив наступление немцев.