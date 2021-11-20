РИАМО - 20 ноя. Молодой человек переходил Алтуфьевское шоссе в столице в неположенном месте, его насмерть сбил автомобиль, сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома №28 по Алтуфьевскому шоссе.

По предварительным данным, молодой человек спрыгнул с ограждения, которое разделяет потоки машин на трассе, и попал под проезжающий Mitsubishi. Погибшему было 28 лет.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа.

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