РИАМО - 20 ноя. Сервис «Московский инвестор» был запущен на Инвестиционном портале в ноябре 2020 года для оперативной коммуникации бизнеса с городом по вопросам ведения инвестиционной деятельности, им уже воспользовались свыше 1 тыс. раз, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

«Московский инвестор» на Инвестиционном портале позволяет решать вопросы и направлять предложения по улучшению инвестиционного климата в Москве. За год работы сервиса представители бизнеса воспользовались им более тысячи раз. Все направленные сообщения по оперативному каналу связи поступают напрямую в профильный орган исполнительной власти. Воспользоваться сервисом можно и в мобильном приложении Investmoscow», – сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Сервис «Московский инвестор» обеспечивает оперативную обратную связь, которая помогает решить конкретные вопросы пользователям сервиса также определять стратегию взаимодействия, чтобы как можно больше предпринимателей могли инвестировать в город и пользоваться программами поддержки.