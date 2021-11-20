РИАМО - 20 ноя. В ночь на субботу в Москве выпало 15,5% от нормы осадков за ноябрь, в городе сейчас наблюдаются мокрый снег и дождь, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На метеостанции на ВДНХ выпало 9 мм, на Балчуге - 9 мм, в районе МГУ тоже около 9 мм, в Измайлове - 6 мм. А прирост снежного покрова сильно различается. Осадки идут смешанной фазы, в начале это дождь и потом мокрый снег», — пояснила Позднякова.

По ее словам, высота снежного покрова на ВДНХ составила 2 см, на Балчуге - 5 см.

Она добавила, что после полудня циклон начнет покидать столичный регион. До самого вечера дождь будет сменяться мокрым снегом. Ожидается, что еще выпадет 1-3 мм осадков, а прирост снежного покрова может составить 1 см.

Позднякова подчеркнула, что такая погода характерна для начала ноября.