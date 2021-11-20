РИАМО - 20 ноя. На территории Москвы появились сугробы высотой от 2 см до 6 см, в мегаполисе идет ливневый дождь со снегом, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что снежный покров сформировался в городе раньше времени. На ВДНХ снежный покров составляет 2 см, на Балчуге – 5 см, в Тушине – 6 см.

«В городе идет ливневый дождь со снегом, по области - в основном снег, на западе - дождь», - написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

В субботу в регионе прогнозируется от минус 1 до плюс 3 градусов и аномально низкое атмосферное давление.