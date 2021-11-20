РИАМО - 20 ноя. В Москве в субботу утром зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 20 ноября, оно опустилось до 721,3 мм рт. ст., сообщается на сайте «Метеовести».

Такие показатели на 0,5 мм рт. ст. ниже абсолютного рекорда, который был зафиксирован в городе в 1953 году.

В ближайшие 1-2 часа атмосферное давление в Москве продолжит падать, а затем начнет резко понижаться. К вечеру субботы оно поднимется до 729-730 мм рт. ст.

Абсолютный рекорд низкого давления в ноябре в мегаполисе составляет 709,0 мм рт. ст. Такое низкое давление было зарегистрировано 25 ноября 1973 года.