РИАМО - 20 ноя. Прием заявок на ежегодный конкурс «Доброволец Москвы – 2021» завершился в столице. В этот раз на участие в нем были поданы 858 заявок от 10 тыс. добровольцев, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города.

«Конкурс призван поддержать лучшие добровольческие практики города. Волонтерам он дает возможность проявить себя, реализовать свои добрые инициативы, получить позитивные эмоции и опыт», - рассказала заместитель мэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Конкурс проводится в несколько этапов. После приема заявок и обучения эксперты оценивают материалы участников. Далее стартует подготовка к финальным испытаниям, которые состоятся с 1 по 19 декабря. А в конце декабря будут определены победители, которые получат награды.

«Для новичков добровольчества конкурс может стать успешной точкой роста, а для уже опытных волонтеров — платформой для развития и обмена опытом», — отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Состязание поделено на 3 направления - «Деятельность», «Проект» и «Команда», которые в свою очередь подразделяются на номинации.

Самой многочисленной в этом году стала номинация «Я волонтер» из первого направления – более 440 заявок. За ней идут «Добрая идея» из второго, а также «Добрая команда. Школа» из третьего направления.