РИАМО - 20 ноя. В Нижегородской области перевернулся автобус с 34 пассажирами, в результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС.

«В 06:10 на 333-м км дороги Нижний Новгород - Иваново водитель автобуса не учел дорожные условия, в результате чего съехал на обочину с последующим опрокидыванием. Автобус совершал заказной рейс в город Иваново», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по области.

На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД и замначальника ГИБДД.

Как уточнили в Минздраве Нижегородской области, в результате данной дорожной аварии 13 пассажиров получили различные травмы, их здоровью нанесен вред легкой и средней степени тяжести. В результате ДТП погибших нет.