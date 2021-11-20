РИАМО - 20 ноя. В Подмосковье и Москве в субботу пройдет дождь со снегом, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит 0 - плюс 2 градуса, в Подмосковье ожидается от минус 1 до плюс 3. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное составит 724 мм рт. ст., что является аномально низким.

Относительная влажность воздуха ожидается в районе 80%. Также прогнозируется резкое снижение содержания кислорода в приземном слое воздуха. Геомагнитный фон будет неустойчивым.

Такая погода может отразиться на самочувствии и метеозависимых, и здоровых жителей региона. Особое внимание на здоровье следует обратить гипертоникам и гипотоникам.